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Belphegor

Arthur Bernède

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Un Chef-d'Œuvre du Mystère. BELPHEGOR d'Arthur Bernède n'est pas qu'un simple récit de fantôme , c'est un roman policier historique captivant qui plonge le lecteur dans le Paris énigmatique des années 1920. L'Intrigue : L'histoire débute au coeur du Musée du Louvre où une série d'événements terrifiants se produit : un gardien est retrouvé assassiné et un spectre masqué (Belphégor) semble hanter les galeries. Est-ce une entité surnaturelle ou un criminel bien réel exploitant la légende ? L'Enquête : Le jeune et intrépide journaliste Jacques Bellegarde et un célèbre détective unissent leurs forces pour percer le mystère. Leur quête haletante les mène des sous-sols du musée aux salons mondains, démasquant un complot complexe où se mêlent secrets et passions dangereuses.

Par Arthur Bernède
Chez Okno éditions

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Auteur

Arthur Bernède

Editeur

Okno éditions

Genre

Policiers historiques

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Belphegor

Arthur Bernède

Paru le 09/04/2026

489 pages

Okno éditions

9,00 €

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Scannez le code barre 9782491357696
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