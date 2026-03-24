Un Chef-d'Œuvre du Mystère. BELPHEGOR d'Arthur Bernède n'est pas qu'un simple récit de fantôme , c'est un roman policier historique captivant qui plonge le lecteur dans le Paris énigmatique des années 1920. L'Intrigue : L'histoire débute au coeur du Musée du Louvre où une série d'événements terrifiants se produit : un gardien est retrouvé assassiné et un spectre masqué (Belphégor) semble hanter les galeries. Est-ce une entité surnaturelle ou un criminel bien réel exploitant la légende ? L'Enquête : Le jeune et intrépide journaliste Jacques Bellegarde et un célèbre détective unissent leurs forces pour percer le mystère. Leur quête haletante les mène des sous-sols du musée aux salons mondains, démasquant un complot complexe où se mêlent secrets et passions dangereuses.