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Maths 5e

Aurélie Cronier

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Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en mathématiques ! Un cahier de révision et d'entraînement qui aborde tous les points clés du programme de mathématiques à travers des exercices progressifs et guidés. La méthodologie est abordée pas à pas, des cartes mémos sont proposées pour permettre à l'élève d'assimiler les différentes leçons et de progresser tout au long de l'année ! En bonus, des quiz en ligne sont proposés en accès gratuit via un QR code.

Par Aurélie Cronier
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Aurélie Cronier

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Mathématiques 5e

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Maths 5e

Aurélie Cronier

Paru le 25/06/2026

64 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

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