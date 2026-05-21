Vous voulez dire " Crois en toi ! " à une personne qui compte pour vous ? Offrez-lui un symbole de confiance en soi, soigneusement brodé à la main. Dans ce joli coffret, vous trouverez 15 symboles et messages à broder pour transformer vos vêtements en gris-gris magiques, et redonner confiance à vous-même ou à vos proches. Ce coffret contient 10 dessins et 5 messages à broder sur le thème de la confiance en soi . Ils sont autant de petits talismans textiles , créés avec le coeur par Paola de Sacré Amour. En customisant sa garde-robe avec ces symboles magiques, on peut faire grandir la confiance en soi . Qu'ils soient apparents ou discrètement brodés à l'intérieur d'un vêtement, ils apporteront ou renforceront la confiance en soi à celui ou celle qui les porte. Ils l'aideront à porter sur soi un regard positif, à oser relever des défis, et tout simplement à se sentir bien avec soi-même. Chaque dessin illustre une facette de la confiance en soi (la compassion, l'équilibre émotionnel, la puissance intérieure, la vérité du coeur, le rythme naturel, la gratitude, etc.) et s'accompagne d'une intention à prononcer avant de broder. Avec Paola, broder est un moment doux, qu'on s'offre à soi-même, entre intention et création. Dans Le petit guide spirituel de la broderie , Paola dévoile ses conseils pour broder en pleine conscience et charger ainsi la broderie d'énergies positives. Elle aborde aussi les questions techniques pour permettre aux débutantes de se lancer. Les modèles sont faciles à réaliser avec seulement 9 points de broderie . Le coffret, qui s'ouvre comme un écrin, contient les cartes avec les instructions des 15 modèles à broder, ainsi que le guide de broderie (48 pages).