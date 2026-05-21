Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Confiance en soi

Paola Pardo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous voulez dire " Crois en toi ! " à une personne qui compte pour vous ? Offrez-lui un symbole de confiance en soi, soigneusement brodé à la main. Dans ce joli coffret, vous trouverez 15 symboles et messages à broder pour transformer vos vêtements en gris-gris magiques, et redonner confiance à vous-même ou à vos proches. Ce coffret contient 10 dessins et 5 messages à broder sur le thème de la confiance en soi . Ils sont autant de petits talismans textiles , créés avec le coeur par Paola de Sacré Amour. En customisant sa garde-robe avec ces symboles magiques, on peut faire grandir la confiance en soi . Qu'ils soient apparents ou discrètement brodés à l'intérieur d'un vêtement, ils apporteront ou renforceront la confiance en soi à celui ou celle qui les porte. Ils l'aideront à porter sur soi un regard positif, à oser relever des défis, et tout simplement à se sentir bien avec soi-même. Chaque dessin illustre une facette de la confiance en soi (la compassion, l'équilibre émotionnel, la puissance intérieure, la vérité du coeur, le rythme naturel, la gratitude, etc.) et s'accompagne d'une intention à prononcer avant de broder. Avec Paola, broder est un moment doux, qu'on s'offre à soi-même, entre intention et création. Dans Le petit guide spirituel de la broderie , Paola dévoile ses conseils pour broder en pleine conscience et charger ainsi la broderie d'énergies positives. Elle aborde aussi les questions techniques pour permettre aux débutantes de se lancer. Les modèles sont faciles à réaliser avec seulement 9 points de broderie . Le coffret, qui s'ouvre comme un écrin, contient les cartes avec les instructions des 15 modèles à broder, ainsi que le guide de broderie (48 pages).

Par Paola Pardo
Chez CréaPassions.com

|

Auteur

Paola Pardo

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Broderie, point de croix

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Confiance en soi par Paola Pardo

Commenter ce livre

 

Confiance en soi

Paola Pardo

Paru le 21/05/2026

48 pages

CréaPassions.com

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782814107182
9782814107182
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.