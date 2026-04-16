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L'atelier d'Annie Ernaux

Pierre-Louis Fort

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Ce numéro adopte une option critique innovante pour aborder une voix majeure de la littérature contemporaine : il s'agit d'entrer symboliquement dans l'atelier de création d'Annie Ernaux en considérant ses gestes d'écrivaine au travail, telles que les révèlent l'oeuvre, son élaboration et ses entours, saisis dans le riche tissu réflexif qui les constitue en "art poïétique" . Les contributions permettent ainsi d'explorer les indices du savoir-faire de l'écrivaine, à partir des avant-textes, des journaux de création, des entretiens et de l'ensemble du corps de l'oeuvre qui se déploie en une vie d'écriture. La fabrique de l'oeuvre sans cesse réfléchie au miroir d'une interrogation fondamentale sur l'écriture dévoile de fait des qualités génératives de premier plan pour la recherche-création littéraire, comme en témoigne la place d'Annie Ernaux dans plusieurs thèses et mémoires.

Par Pierre-Louis Fort
Chez PU Montréal

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Auteur

Pierre-Louis Fort

Editeur

PU Montréal

Genre

Revues

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L'atelier d'Annie Ernaux

Pierre-Louis Fort

Paru le 07/05/2026

PU Montréal

20,00 €

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Scannez le code barre 9782760654624
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