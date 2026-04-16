L'atelier d'Annie Ernaux

Ce numéro adopte une option critique innovante pour aborder une voix majeure de la littérature contemporaine : il s'agit d'entrer symboliquement dans l'atelier de création d'Annie Ernaux en considérant ses gestes d'écrivaine au travail, telles que les révèlent l'oeuvre, son élaboration et ses entours, saisis dans le riche tissu réflexif qui les constitue en "art poïétique" . Les contributions permettent ainsi d'explorer les indices du savoir-faire de l'écrivaine, à partir des avant-textes, des journaux de création, des entretiens et de l'ensemble du corps de l'oeuvre qui se déploie en une vie d'écriture. La fabrique de l'oeuvre sans cesse réfléchie au miroir d'une interrogation fondamentale sur l'écriture dévoile de fait des qualités génératives de premier plan pour la recherche-création littéraire, comme en témoigne la place d'Annie Ernaux dans plusieurs thèses et mémoires.