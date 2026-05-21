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Réparer la relation pour sortir des troubles alimentaires

Daniel Rigaud, Angélique Gimenez

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Un éclairage inédit sur les troubles alimentaires qui permettra aux personnes concernées et à leurs familles de trouver ensemble des solutions à des problématiques complexes. Les troubles des conduites alimentaires ne sont pas seulement des troubles de l'alimentation. Ils racontent une histoire plus profonde : celle du lien à soi, aux autres et au corps. Derrière les symptômes se cachent souvent des blessures invisibles, des insécurités relationnelles et des blessures d'attachement qui façonnent notre manière d'habiter notre corps. Ce livre est pour vous si : - vous avez un TCA, ou vous sentez que votre relation à votre corps et à l'alimentation n'est pas totalement apaisée ; - vous retrouvez un de vos proches dans cette description et souhaitez comprendre ce qui le traverse pour pouvoir le soutenir ; - vous êtes soignant·e et voulez mieux accompagner vos patient·es. En partant des histoires de vie de quatre patients et patientes, vous comprendrez de quelle façon ces troubles s'inscrivent dans une dynamique mêlant facteurs biologiques, psychiques, relationnels et sociaux - et surtout, comment apaiser la relation peut devenir le chemin vers la guérison.

Par Daniel Rigaud, Angélique Gimenez
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Daniel Rigaud, Angélique Gimenez

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Anorexie, boulimie

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Réparer la relation pour sortir des troubles alimentaires

Daniel Rigaud, Angélique Gimenez

Paru le 21/05/2026

240 pages

De Boeck supérieur

22,95 €

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