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Des chiffres et des notes

Jean-Louis Migeot

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Notre gamme musicale remonte à Pythagore et reflète le goût de ce philosophe pour l'arithmétique. L'auteur nous invite à un voyage intuitif et ludique au pays des notes et des nombres. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do : tels sont les éléments de base sur lesquels se construit la musique occidentale. Mais pourquoi sept notes ? Pourquoi la gamme commence-telle et s'achève-t-elle sur une note portant le même nom ? Pourquoi un ton sépare-t-il Do et Ré alors qu'il n'y a qu'un demi-ton entre Mi et Fa ? Toutes ces particularités musicales trouvent leur origine dans une construction intellectuelle héritée de Pythagore. S'appuyant sur quinze années d'enseignement, l'auteur dévoile avec pédagogie les fondements arithmétiques de la gamme musicale occidentale. Jean-Louis Migeot enseigne l'acoustique aux ingénieurs et aux musicologues de l'Université libre de Bruxelles.

Par Jean-Louis Migeot
Chez Académie Royale de Belgique

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Auteur

Jean-Louis Migeot

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Mathématiques (notions fondame

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Des chiffres et des notes

Jean-Louis Migeot

Paru le 21/05/2026

136 pages

Académie Royale de Belgique

9,00 €

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Scannez le code barre 9782803110544
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