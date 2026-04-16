Trails de légende

Ultra-Trail du Mont Blanc, Diagonale des Fous, Barkley, Marathon des Sables, Tor des Géants... Des noms qui font rêver ou qui font peur, qui alimentent les fantasmes, qui appellent à l'évasion. Bertrand Lellouche est un sportif confirmé et accompli. Amoureux de la nature, il s'est lancé avec passion à l'assaut de ces défis et aventures de course à pied. Il vous emmène parcourir 22 épreuves de légende qui ont écrit l'histoire du Trail. Au gré d'un récit authentique, il vous fait vivre ces challenges avec précision afin qu'ils n'aient plus de secret pour vous. Il vous présente les caractéristiques de chaque trail, vous livre des conseils spécifiques, agrémentés de photos qui vous invitent à voyager et à chausser vos chaussures de running... Privilège exceptionnel, vous bénéficiez également du regard et de l'expérience des plus grands champions qui ont brillé et remporté chacune de ces épreuves. En pleine parité, ces femmes et ces hommes ont tous répondu aux questions de Bertrand afin de partager leurs souvenirs et de vous faire profiter de leur immense connaissance de chaque terrain si spécifique. Entre beau livre et carnet de route, cet ouvrage atypique et unique comblera tous les amoureux de Trail et de nouveaux horizons.