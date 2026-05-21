Un tueur à gages enchaîne les contrats pour s'offrir la plus belle collection de vinyles jamais constituée. Tout avait pourtant bien commencé. Une invitation à un dîner chez Suzanne, glissée sous ma porte. Le mot était élégamment écrit, à l'encre violette. Pour je ne sais quelle raison, Suzanne utilise toujours de l'encre violette. " Je réunis quelques amis proches vendredi prochain. Je compte sur toi. " Jordan est étudiant à Montréal. Un peu paumé, fou de musique, il est né sous X le jour de l'assassinat de John Lennon - n'y voyez bien sûr aucune coïncidence. A la suite d'une péripétie qui manque de lui coûter la vie, le voici recruté par Suzanne, DRH du " Square ", une organisation criminelle se prévalant d'utilité publique. Débute pour Jordan une drôle de vie, celle d'un tueur à gages qui se rêve auteur-compositeur à succès. On en conviendra : tout ça n'est pas banal. Amoureux du travail bien fait et détestant la violence gratuite, il tue proprement, et beaucoup, avec le détachement des professionnels. Grâce à l'argent accumulé, il peut assouvir son envie inépuisable de vinyles rares et n'hésite pas à courir les quatre coins du monde en quête des précieux albums qui manquent à sa collection. Indifférent aux questions morales - ne sont-ils pas quelques-uns dans son cas ? -, notre héros est surtout atteint d'une solitude bien contemporaine, que seul l'amour de Marie pourrait possiblement guérir. Les morts ont tous la même peau, prévenait Boris Vian, mais les vivants, eux, ne sont pas faits de la même tripe, ni ne brûlent pour les mêmes passions. Hommage aux sous-genres du roman noir, Noir Vinyle passe du rayon de la littérature aux microsillons de la musique pour mieux enchanter les initiés. Les anecdotes musicales sont vraies. Le plaisir de lecture à son maximum.