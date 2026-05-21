Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Noir Vinyle

Christophe Piot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tueur à gages enchaîne les contrats pour s'offrir la plus belle collection de vinyles jamais constituée. Tout avait pourtant bien commencé. Une invitation à un dîner chez Suzanne, glissée sous ma porte. Le mot était élégamment écrit, à l'encre violette. Pour je ne sais quelle raison, Suzanne utilise toujours de l'encre violette. " Je réunis quelques amis proches vendredi prochain. Je compte sur toi. " Jordan est étudiant à Montréal. Un peu paumé, fou de musique, il est né sous X le jour de l'assassinat de John Lennon - n'y voyez bien sûr aucune coïncidence. A la suite d'une péripétie qui manque de lui coûter la vie, le voici recruté par Suzanne, DRH du " Square ", une organisation criminelle se prévalant d'utilité publique. Débute pour Jordan une drôle de vie, celle d'un tueur à gages qui se rêve auteur-compositeur à succès. On en conviendra : tout ça n'est pas banal. Amoureux du travail bien fait et détestant la violence gratuite, il tue proprement, et beaucoup, avec le détachement des professionnels. Grâce à l'argent accumulé, il peut assouvir son envie inépuisable de vinyles rares et n'hésite pas à courir les quatre coins du monde en quête des précieux albums qui manquent à sa collection. Indifférent aux questions morales - ne sont-ils pas quelques-uns dans son cas ? -, notre héros est surtout atteint d'une solitude bien contemporaine, que seul l'amour de Marie pourrait possiblement guérir. Les morts ont tous la même peau, prévenait Boris Vian, mais les vivants, eux, ne sont pas faits de la même tripe, ni ne brûlent pour les mêmes passions. Hommage aux sous-genres du roman noir, Noir Vinyle passe du rayon de la littérature aux microsillons de la musique pour mieux enchanter les initiés. Les anecdotes musicales sont vraies. Le plaisir de lecture à son maximum.

Par Christophe Piot
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Christophe Piot

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noir Vinyle par Christophe Piot

Commenter ce livre

 

Noir Vinyle

Christophe Piot

Paru le 21/05/2026

160 pages

Le Cherche Midi

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749186191
9782749186191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.