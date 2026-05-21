Comment tuer son mari

Marlene jeta un oeil à la porte de garage où son mari de trente ans venait de trouver la mort et lâcha : " J'espère que sa dernière pensée a été : "Marlene avait raison. ' " Amies depuis trente ans, Pam, Shalisa, Nancy et Marlene avaient tout pour vivre une retraite heureuse. Leurs maris ont hélas eu la mauvaise idée d'investir ensemble toutes leurs économies... et de tout perdre. Depuis, l'ambiance n'est plus au beau fixe dans les couples. A la soixantaine, tous chacun s'épuise à travailler dans des emplois minables. Jusqu'au jour où le mari de Marlene meurt dans un tragique accident, à la suite duquel elle hérite d'une belle assurance, qui lui permet de refaire sa vie au soleil. De quoi faire réfléchir ses amies. Et si le seul obstacle entre elles et leur vie de rêve était... leurs maris terriblement ennuyeux ? Elles font alors ce que ferait toute femme sensée - elles décident de s'en débarrasser. Reste à trouver la bonne façon de les éliminer sans éveiller les soupçons. Dans cette comédie noire acide et diablement contemporaine, Sue Hincenbergs dynamite les relations de couple avec une férocité jubilatoire et un sens du suspense redoutable.