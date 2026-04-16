Les Silencieuses

Comté de Kerry, 1980 : l'assassinat d'un innocent fait vaciller l'Irlande tout entière. Un portrait captivant d'une époque et d'un lieu. Par un matin glacé de janvier 1980, sur une plage battue par les vents du Kerry, on découvre le corps d'un nouveau-né enfoui au creux d'une dune. La première à arriver sur les lieux est Mary Shea, jeune garda (officier) de la police locale. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale : une équipe d'enquêteurs de Dublin est dépêchée sur place. Mais dans le Kerry, les secrets se taisent et les langues ne se délient pas facilement. Mary, qui connaît mieux que quiconque les usages de sa ville, parvient pourtant à convaincre certaines femmes de témoigner. Impressionné, l'inspecteur Matt Foley, chargé de l'enquête la plus décisive de sa carrière, demande que Mary l'assiste. A mesure que l'investigation avance, les certitudes s'effritent. Dans cette petite ville où règnent les non-dits - chaque foyer semble abriter une part d'ombre, chaque habitant dissimule une vérité -, une question obsède Mary : qui a pu commettre l'impensable ? Un polar captivant et un portrait saisissant d'une époque et d'un lieu. Mary Shea est une héroïne magistrale : intuitive, audacieuse, profondément humaine et bien en avance sur son temps. A lire absolument. Louise Candlish