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La papeterie de Ginza

Kenji Ueda

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Dans une petite rue de l'élégant quartier de Ginza à Tokyo, se dresse la célèbre Papeterie Shihodo, où ceux qui entrent sont sûrs de trouver ce qu'ils sont venus chercher, des papiers washi les plus fins aux encres les plus colorées. Loin de la frénésie urbaine, Ken Takarada, le propriétaire, a aménagé un espace où les clients peuvent coucher sur le papier leurs émotions les plus intimes. Le contact de la plume sur la feuille, le tracé délicat des lettres et des idéogrammes, l'odeur du papier... Dans ce havre de paix, chacun redécouvre le pouvoir de l'écriture. Et, grâce à cette activité en apparence anodine, trouve le courage de renouer avec ses racines, de déclarer sa flamme ou de résoudre des malentendus qui durent depuis trop longtemps pour avancer sur le chemin du bonheur. Un roman choral poétique qui célèbre l'art de la papeterie japonaise et le pouvoir de l'écriture manuscrite. "Un beau roman sur le partage, l'entraide et l'amour d'autrui. A lire absolument ! " Marie, libraire Furet du Nord Lille

Par Kenji Ueda
Chez Editions Nami

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Auteur

Kenji Ueda

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature asiatique

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La papeterie de Ginza

Kenji Ueda trad. Nina Flohic, Nina Le Flohic

Paru le 21/05/2026

336 pages

Editions Nami

8,90 €

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Scannez le code barre 9782487606395
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