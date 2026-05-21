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#Roman jeunesse

Les devoirs, Otto !

Marie Dortier, Claire Rigaud

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Bienvenue dans l'univers attachant et plein d'humour des " Drôles d'histoires " ! Retrouvez Otto et ses amis à travers une collection de livres à lire seul dès l'entrée au CP. Chaque livre propose une histoire drôle et attachante, un texte adapté et des illustrations colorées. Tout est fait pour permettre au jeune lecteur de développer naturellement le plaisir de lire ! Chaque semaine, c'est la même histoire : les devoirs attendent jusqu'au dimanche soir. Quand enfin Anna, Zélie, Barnabé et Otto s'y mettent, tout devient prétexte pour repousser encore un peu. Résultat : les devoirs se terminent bien trop tard... et le lundi matin, c'est la panique : bâillements, oublis et vêtements dépareillés !

Par Marie Dortier, Claire Rigaud
Chez Eyrolles

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Auteur

Marie Dortier, Claire Rigaud

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les devoirs, Otto !

Marie Dortier, Claire Rigaud

Paru le 21/05/2026

Eyrolles

8,90 €

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Scannez le code barre 9782416026072
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