Otto et le vélo

Bienvenue dans l'univers attachant et plein d'humour des " Drôles d'histoires " ! Retrouvez Otto et ses amis à travers une collection de livres à lire seul dès l'entrée au CP. Chaque livre propose une histoire drôle et attachante, un texte adapté et des illustrations colorées. Tout est fait pour permettre au jeune lecteur de développer naturellement le plaisir de lire ! Un vélo, du courage à trouver, et un ami prêt à aider. Avec Otto dans les parages, apprendre à pédaler devient une drôle d'histoire !