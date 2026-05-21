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Les eaux du Chaos

Eric Corbeyran, Nicolas Bègue

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Dans cette conclusion du diptyque de La Légende des Stryges , Sardin cherche à dévoiler la nature du liquide noir dans lequel baignaient les Stryges. Mais cette substance attise des convoitises bien au-delà de la recherche scientifique, et devient un enjeu de pouvoir au sommet de l'Etat. En Bavière, Sardin et Bernat sont accueillis par Kaspar von Harbow, aristocrate versé dans l'occultisme, qui les aide à étudier le liquide noir découvert dans les sarcophages des Stryges. Grâce à l'immense bibliothèque de leur hôte, Sardin tente d'en percer les mystères. Pendant ce temps, Sandor G. Weltman propose à l'empereur Guillaume de Prusse de transformer cette substance redoutable en arme de guerre.

Par Eric Corbeyran, Nicolas Bègue
Chez Delcourt

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Auteur

Eric Corbeyran, Nicolas Bègue

Editeur

Delcourt

Genre

Fantastique

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Les eaux du Chaos

Eric Corbeyran, Nicolas Bègue

Paru le 21/05/2026

56 pages

Delcourt

15,50 €

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