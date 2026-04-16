Toute sa vie, V. a écrit des textes sans les montrer à personne. Des fragments et des poèmes, des souvenirs et des visions, qui ont irrigué sa vie en souterrain. Des paroles de chanson aussi, mais sans musique. Des années plus tard, son fils - devenu musicien - découvre les archives de sa mère. Un geste artistique furtif et viscéral, sans destinataire. Le sens de l'eau dresse l'itinéraire artistique et intime de V.. Il raconte comment l'art peut surgir là où on ne l'attendait pas. Il restitue aussi une histoire d'amitié et de musique, et les coulisses de la réalisation du projet Le disque de ma mère, par Valérie Lefèvre, Superpoze et Blandine Rinkel.