Dépanner son ordinateur pour les Nuls

Mettez votre ordinateur et Windows 11 au pas ! Le livre indispensable pour profiter de son ordinateur au qutodien et éviter de perdre des heures lorsque des dysfonctionnements logiciels ou matériels surviennent Qui n'a pas très souvent pesté devant ces fichiers qui disparaissent, cette souris qui ne fonctionne plus ou cet écran qui reste figé et désespérément. Des messages Outlook qui disparaissent, Internet qui ne fonctionne plus, les périhériques buetooth ou WiFi qui ne répondent plus. Comme nous tous, avouez-le, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Dan Gookin, l'expert le plus éminent en la matière, auteur du best-seller L'Ordinateur Pour les Nuls, va vous donner tous les conseils et toutes les méthodes qui vous permettront d'avoir un ordinateur en béton. Au programme : suis-je responsable, les tests de base, problème logiciel ou matériel tout est dans l'R avec Réinstaller Restaurer Retrouver, accéder au support technique, identifier les bugs et les chasser, problèmes de démarrage Retrouver des fichiers, plus de son, plus d'image, mon PC est un escargot j'imprime pas, plus de connexion Internet éradiquer virus, spams, etc se protéger des hackers maintenir l'ordinateur au mieux de sa forme