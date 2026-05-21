Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Dépanner son ordinateur pour les Nuls

Dan Gookin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mettez votre ordinateur et Windows 11 au pas ! Le livre indispensable pour profiter de son ordinateur au qutodien et éviter de perdre des heures lorsque des dysfonctionnements logiciels ou matériels surviennent Qui n'a pas très souvent pesté devant ces fichiers qui disparaissent, cette souris qui ne fonctionne plus ou cet écran qui reste figé et désespérément. Des messages Outlook qui disparaissent, Internet qui ne fonctionne plus, les périhériques buetooth ou WiFi qui ne répondent plus. Comme nous tous, avouez-le, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Dan Gookin, l'expert le plus éminent en la matière, auteur du best-seller L'Ordinateur Pour les Nuls, va vous donner tous les conseils et toutes les méthodes qui vous permettront d'avoir un ordinateur en béton. Au programme : suis-je responsable, les tests de base, problème logiciel ou matériel tout est dans l'R avec Réinstaller Restaurer Retrouver, accéder au support technique, identifier les bugs et les chasser, problèmes de démarrage Retrouver des fichiers, plus de son, plus d'image, mon PC est un escargot j'imprime pas, plus de connexion Internet éradiquer virus, spams, etc se protéger des hackers maintenir l'ordinateur au mieux de sa forme

Par Dan Gookin
Chez First

|

Auteur

Dan Gookin

Editeur

First

Genre

Matériel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dépanner son ordinateur pour les Nuls par Dan Gookin

Commenter ce livre

 

Dépanner son ordinateur pour les Nuls

Dan Gookin trad. Dominique Maniez

Paru le 21/05/2026

428 pages

First

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412108925
9782412108925
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.