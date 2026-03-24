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Entrepreneurs : les nouveaux influenceurs

Franck Lebeugle

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Les ve?ritables "influenceurs" ne se trouvent pas sur les re? seaux sociaux. Au quotidien, ce sont les entrepreneurs, les dirigeants (les "patrons"), qui jouent un ro?le de? terminant dans la vitalite? de notre pays. Ils font tourner l'e?conomie et - de plus en plus - endossent un ro?le socie?tal. Ils font bouger les lignes en matie?re de progre?s social, transition environnementale, choix technologiques, re? industrialisation. Ce livre les invite a? assumer ce ro?le, a? en e?tre fiers et il leur donne des clefs pour faire grandir leur influence. Pourquoi ? Parce qu'en France, l'influence reste un " gros mot " : on la re? serve aux politiciens, on la confond avec la manipulation et on la limite a? la de?fense d'inte?re?ts prive?s. Pourtant, c'est un ve?ritable outil de conviction, de ne?gociation et de coope?ration, accessible a? tous les dirigeants, y compris ceux de PME. Franck Lebeugle, directeur des activite? s de normalisation a? l'Afnor, observe chaque jour comment entreprises, institutions et re? seaux professionnels exercent un soft power discret, mais de? terminant. A? partir d'une trentaine d'entretiens avec des entrepreneurs, e?conomistes, communicants, militaires et acteurs de la socie?te? civile, il propose une cartographie concre?te des sphe?res d'influence franc?aises. Il montre comment ce "soft power a? la française" se construit dans la dure?e, gra?ce a? la cohe?rence entre les paroles et les actes, a? l'incarnation des valeurs et a? la capacite? a? fe?de?rer alliances et coalitions. Le livre relie des enjeux historiques et contemporains - du pantouflage a? la French Tech, de la fene?tre d'Overton a? la re?industrialisation - pour de?montrer que l'influence est une compe?tence strate?gique et une ve?ritable "inge?nierie" au service du pays.

Par Franck Lebeugle
Chez Les Déviations Editions

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Auteur

Franck Lebeugle

Editeur

Les Déviations Editions

Genre

Stratégie d'entreprise

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Entrepreneurs : les nouveaux influenceurs

Franck Lebeugle

Paru le 24/03/2026

128 pages

Les Déviations Editions

21,00 €

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