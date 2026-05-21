LE semainier familial, pour une organisation joyeuse au quotidien, est de retour avec des nouveautés ! Cette année, Andréa vous propose, en plus du semainier, des pages de calendriers mensuels, pour compléter votre organisation. Et bien d'autres choses... De août 2026 à août 2027, ce semainier familial tout en couleurs est entièrement illustré par l'illustratrice @andrea_drw_, pour une parfaite organisation en famille, seul(e) ou en colocation. A chaque mois son calendrier pour une parfaite vue d'ensemble, et à chaque semaine ses fêtes, ses événements et/ou jours fériés, son espace de notes et ses belles illustrations. Vous trouverez également : un calendrier des vacances scolaires un bloc de mini-stickers (près de 600 en tout) un bloc-notes un suligneur bleu trop mignon un crayon à papier 2 magnets colorés... de quoi s'organiser au mieux chaque jour. En bonus, 5 stickers à coller où bon vous semble ! Et le tout tient sur le frigo, grâce à ses 4 aimants puissants, spécialement conçus pour.