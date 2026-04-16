"Une brève histoire du capitalisme responsable" retrace 40 ans d'évolutions et de ruptures qui ont façonné la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) : de la mondialisation triomphante aux politiques européennes du " Green Deal ", en passant par les scandales éthiques, l'émergence des codes de conduite et l'avènement des lois sur le devoir de vigilance ou la société à mission. A travers un parcours critique, personnel et incarné, cet essai explore les moments décisifs, les espoirs et les échecs d'une économie en quête de sens. Sylvain Guyoton, pionnier et expert reconnu de la notation extra-financière des entreprises, y affirme que l'entreprise doit être un vecteur de progrès social et esquisse les contours d'un management responsable. Un livre lucide et passionné pour comprendre d'où vient la RSE, ce qu'elle est devenue, et ce qu'elle peut encore changer aux pratiques des entreprises.