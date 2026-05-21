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#Roman francophone

Un écrin pour ton coeur

Emily Blaine, Blaine Emily

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Vivez une romance Ennemies to lovers dont VOUS êtes l'héroïne ! Après quatre années au sein de la Maison Vauclair, vous êtes devenue experte en haute joaillerie et connaissez parfaitement les attentes de la luxueuse clientèle qui fréquente la boutique parisienne. Mais quand Théodore Vauclair, l'héritier mystérieux et inaccessible de la marque, vous missionne de l'aider à redorer son image, le défi est aussi inattendu qu'explosif. Et si travailler aux côtés de votre ennemi n'était que le début d'une histoire beaucoup plus brillante que vous ne l'aviez imaginée ? Et si cette mission était le plus beau risque de votre vie ? Faites vos propres choix dans cette histoire d'amour qui ne dépend que de vous !

Par Emily Blaine, Blaine Emily
Chez First

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Auteur

Emily Blaine, Blaine Emily

Editeur

First

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un écrin pour ton coeur

Emily Blaine, Blaine Emily

Paru le 21/05/2026

336 pages

First

16,95 €

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Scannez le code barre 9782412107942
9782412107942
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