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#Roman francophone

D'Encre et d'Ecume

Johanne Carrillo

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Une fugitive sur un navire pirate. Un capitaine rongé par la vengeance. Et si la mer n'était pas le seul danger ? Romy fuit un avenir qu'on veut lui imposer. Plus que tout, elle doit cacher sa véritable identité : une récompense est promise à celui qui la capturera. Sa seule échappatoire ? Embarquer à bord d'un navire pirate, avec un objectif secret : écrire un roman qui changera son destin. Mais elle dissimule un pouvoir redouté : ses dons d'artimage littéraire, une forme rare de magie artistique réservée à une élite. Romy pensait l'avoir enfoui à jamais. Mais en haute mer, rien ne reste longtemps endormi... De son côté, Kali, capitaine solitaire et redouté, navigue entre un passé tragique et un désir de vengeance inextinguible. Lorsqu'il accueille Romy sur son navire, il ne se doute pas que cette passagère énigmatique va bousculer son équilibre. Entre piques cinglantes et regards glacés, Kali ne supporte ni Romy... ni Biscuit, son fidèle compagnon à quatre pattes. Mais à bord du navire, les escales imprévues, les confidences arrachées et les éclats d'encre magique font vaciller les certitudes. Romy découvre une vie qu'elle n'imaginait pas, des liens qu'elle n'attendait plus... et peut-être, derrière le cynisme du capitaine, une faille. Une romantasy pirate entre secrets enfouis, tension croissante et sortilèges dissimulés, où deux êtres que tout oppose vont devoir cohabiter.

Par Johanne Carrillo
Chez Sienna

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Auteur

Johanne Carrillo

Editeur

Sienna

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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D'Encre et d'Ecume

Johanne Carrillo

Paru le 16/04/2026

436 pages

Sienna

19,90 €

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Scannez le code barre 9782488004084
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