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#Roman francophone

Des nouvelles de mon chien

Denis Hergott

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Qui n'a jamais surpris son chien en train de philosopher, le museau tourné vers l'horizon ? Ou de soupirer comme si toute la misère du monde reposait sur ses pattes ? Dans ces nouvelles tendres et malicieuses, Denis Hergott nous fait entrer dans l'univers d'hommes et de femmes bouleversés, consolés ou illuminés par un compagnon à quatre pattes. Blacky, Eliot, Zorro, Guss, Wolf, Scotty et les autres ne sont pas seulement des chiens : ils deviennent confidents, guides, éclaireurs de mémoire et parfois même thérapeutes improvisés. Avec une plume à la fois drôle et sensible, l'auteur raconte ce lien universel où le chien n'est jamais " seulement un chien " mais l'écho discret de nos propres vies. Derrière les aboiements et les cabrioles, il y a la fidélité, l'absence, la tendresse... et ce regard animal qui, sans un mot, nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Un recueil qui se lit comme une balade : parfois joyeuse, parfois mélancolique, mais toujours accompagnée d'une truffe qui espère.

Par Denis Hergott
Chez Editions Les Passagères

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Auteur

Denis Hergott

Editeur

Editions Les Passagères

Genre

Contes et nouvelles

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Des nouvelles de mon chien

Denis Hergott

Paru le 16/04/2026

170 pages

Editions Les Passagères

15,00 €

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