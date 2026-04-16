Des nouvelles de mon chien

Qui n'a jamais surpris son chien en train de philosopher, le museau tourné vers l'horizon ? Ou de soupirer comme si toute la misère du monde reposait sur ses pattes ? Dans ces nouvelles tendres et malicieuses, Denis Hergott nous fait entrer dans l'univers d'hommes et de femmes bouleversés, consolés ou illuminés par un compagnon à quatre pattes. Blacky, Eliot, Zorro, Guss, Wolf, Scotty et les autres ne sont pas seulement des chiens : ils deviennent confidents, guides, éclaireurs de mémoire et parfois même thérapeutes improvisés. Avec une plume à la fois drôle et sensible, l'auteur raconte ce lien universel où le chien n'est jamais " seulement un chien " mais l'écho discret de nos propres vies. Derrière les aboiements et les cabrioles, il y a la fidélité, l'absence, la tendresse... et ce regard animal qui, sans un mot, nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Un recueil qui se lit comme une balade : parfois joyeuse, parfois mélancolique, mais toujours accompagnée d'une truffe qui espère.