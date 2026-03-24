L'extrémisme violent au Sahel

Le Sahel est aujourd'hui l'un des principaux foyers mondiaux de l'extrémisme violent, au croisement de l'effondrement des Etats, de la manipulation idéologique et de la désespérance sociale. Le présent ouvrage propose une lecture lucide des dynamiques jihadistes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ainsi que de leur progression vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Il montre comment la propagande extrémiste s'impose comme une arme de conquête politique, pendant que les Etats, prisonniers d'une communication sécuritaire défaillante, peinent à maintenir la confiance des populations. En articulant économie politique des conflits, communication publique et analyse de la résilience, l'auteur met en évidence les mécanismes concrets d'ancrage territorial des groupes armés et les responsabilités institutionnelles souvent éludées. Il identifie des leviers crédibles de résilience et appelle à une refondation urgente des stratégies de stabilisation au Sahel.