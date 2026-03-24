Au fil de scènes ordinaires, Dominique Bériot, à travers Le grand théâtre du quotidien, met en lumière la vulnérabilité qui traverse toute destinée humaine. Guidé par un regard systémique, il observe gestes, silences et dynamiques relationnelles, sans jugement, afin de révéler les liens invisibles qui unissent les êtres. Chaque échange devient l'expression d'une quête essentielle : appartenir, être reconnu, trouver un sens partagé. Dans la simplicité du quotidien se dévoile ainsi la profondeur du lien, fragile, imparfait, mais d'une authenticité saisissante.