Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Le grand théâtre du quotidien

Dominique Bériot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au fil de scènes ordinaires, Dominique Bériot, à travers Le grand théâtre du quotidien, met en lumière la vulnérabilité qui traverse toute destinée humaine. Guidé par un regard systémique, il observe gestes, silences et dynamiques relationnelles, sans jugement, afin de révéler les liens invisibles qui unissent les êtres. Chaque échange devient l'expression d'une quête essentielle : appartenir, être reconnu, trouver un sens partagé. Dans la simplicité du quotidien se dévoile ainsi la profondeur du lien, fragile, imparfait, mais d'une authenticité saisissante.

Par Dominique Bériot
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Dominique Bériot

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand théâtre du quotidien par Dominique Bériot

Commenter ce livre

 

Le grand théâtre du quotidien

Dominique Bériot

Paru le 24/03/2026

220 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044029935
9791044029935
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.