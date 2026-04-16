Les animaux malades des humains

Les animaux sont-ils responsables des pandémies ? Cette bande dessinée questionne notre rapport aux autres espèces et interroge la responsabilité des humains dans l'émergence des maladies. Un grand procès animalier s'ouvre pour trouver le responsable des pandémies. A la barre, chauve-souris, pangolin et singe clament leur innocence. Et si le vrai coupable, c'était l'humain ? Agriculture intensive, élevage en batterie et urbanisation galopante favorisent l'émergence des maladies que nous redoutons. Un récit de vulgarisation qui invite à repenser notre place parmi les autres espèces.