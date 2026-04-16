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#Roman francophone

Les animaux malades des humains

Héloïse Chochois, Frédéric Keck

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Les animaux sont-ils responsables des pandémies ? Cette bande dessinée questionne notre rapport aux autres espèces et interroge la responsabilité des humains dans l'émergence des maladies. Un grand procès animalier s'ouvre pour trouver le responsable des pandémies. A la barre, chauve-souris, pangolin et singe clament leur innocence. Et si le vrai coupable, c'était l'humain ? Agriculture intensive, élevage en batterie et urbanisation galopante favorisent l'émergence des maladies que nous redoutons. Un récit de vulgarisation qui invite à repenser notre place parmi les autres espèces.

Par Héloïse Chochois, Frédéric Keck
Chez Delcourt

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Auteur

Héloïse Chochois, Frédéric Keck

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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Les animaux malades des humains

Héloïse Chochois, Frédéric Keck

Paru le 16/04/2026

128 pages

Delcourt

22,50 €

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Scannez le code barre 9782413089018
9782413089018
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