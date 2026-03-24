Le violon à la colombe

Dans la Pologne des années 1970, Piotr Dabrowski tente de se faire une place dans le monde du journalisme. Orphelin de guerre, il est élevé par sa tante Joanna, violoniste, qui lui transmet l'amour de la musique et le sens de la justice. Employé dans un journal, il rêve de devenir journaliste d'investigation lorsque se présente une occasion décisive : une rescapée du ghetto de Varsovie affirme qu'un violon volé pendant la guerre renfermait une esquisse originale de Mozart. Chargé de l'enquête avec l'appui des autorités, Piotr suit une piste qui le conduit en Allemagne puis en Ecosse. Mais une découverte inquiétante change tout. Cette quête périlleuse l'amène à affronter les zones d'ombre du passé et à affirmer sa vocation.