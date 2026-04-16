Les caractères indispensables pour maîtriser les bases du japonais, idéal pour tous les étudiants et amateurs de japonais ! Ce livre présente les 150 premiers caractères japonais, les plus utiles et les plus fréquents, ceux qui permettent de créer des combinaisons de caractères complexes et ainsi de commencer à maîtriser réellement le japonais. Pour chaque caractère, vous trouverez sa prononciation son nombre de traits, sa clé, ses différentes significations et des mots utilisant ce caractère en association avec d'autres.
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