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Japonais

Vincent Grépinet

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Les caractères indispensables pour maîtriser les bases du japonais, idéal pour tous les étudiants et amateurs de japonais ! Ce livre présente les 150 premiers caractères japonais, les plus utiles et les plus fréquents, ceux qui permettent de créer des combinaisons de caractères complexes et ainsi de commencer à maîtriser réellement le japonais. Pour chaque caractère, vous trouverez sa prononciation son nombre de traits, sa clé, ses différentes significations et des mots utilisant ce caractère en association avec d'autres.

Par Vincent Grépinet
Chez First

|

Auteur

Vincent Grépinet

Editeur

First

Genre

Calligraphie, grammaire

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Japonais

Vincent Grépinet

Paru le 16/04/2026

160 pages

First

7,95 €

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Scannez le code barre 9782412107515
9782412107515
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