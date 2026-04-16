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La tarte salée de nos rêves

Yohan Lastre, Marion Sonier

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Les tartes salées comme vous ne les avez jamais vues ! 60 recettes originales créées et testées par un artisan traiteur, Yohan Lastre. Des recettes autant pour tous les jours que pour recevoir. En bonus, un cahier technique pour réussir les pâtes, la cuisson et autres astuces. Avec des dessins de Marion Sonier pour la touche d'humour. 60 recettes de tartes et quiches à réaliser chez soi, pour changer du quotidien et parfaire sa technique ! Choisissez votre pâte préférée et votre garniture et réalisez les tartes de vos rêves ! Contenu : Introduction sur l'histoire des tartes et ce qu'il faut pour réaliser des tartes, le bon matériel. Bien réussir sa pâte à tarte et quiche en pas à pas. La bonne technique de cuisson. Le SAV de la tarte : pourquoi ma tarte est-elle ratée ? Des chapitres en fonction de la pâte choisie : Les pâtes feuilletées : à l'artichaut, lorraine, au parmentier, aux 4fromages et épinards, au thon et gingembre, au potiron et pecorino, à la tomate, façon tortilla, à la mousseline de Saint-Jacques... Les pâtes à pâtés : à l'andouillette, au chèvre et poivre, façon duxelles, au roquefort et betterave, aux aubergines, aux courgettes... Les pâtes briochées : façon tian, aux anchois et citrons verts, au boudin et à la pomme, à la brandade de morue, au maroilles, à la merguez, à l'ail rose, au concombre... Les tartes soufflées : aux cèpes, au poulet et citron, au pistou, au macaroni et fromage, à la crevette et mangue... Les "pas comme les autres" : pâte à pain chorizo et fromage, philo vitello tonato, tourte aux fines herbes, tarte flambée...

Par Yohan Lastre, Marion Sonier
Chez First

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Auteur

Yohan Lastre, Marion Sonier

Editeur

First

Genre

Quiches, tartes salées

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La tarte salée de nos rêves

Yohan Lastre, Marion Sonier

Paru le 28/05/2026

168 pages

First

19,95 €

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