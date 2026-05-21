Lire l'heure CE1 - CE2

Les cahiers de soutien les plus simples du monde ! - Un cahier de soutien pour aider votre enfant à apprendre à lire l'heure en toute simplicité - Des activités progressives adaptées au niveau CE1 et au niveau CE2 pour permettre à l'enfant de comprendre à son rythme les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, et les minutes en CE2. - Une horloge à découper et à manipuler pour rendre l'apprentissage concret et ludique, tout en favorisant la confiance et l'autonomie. Un outil idéal pour réviser à la maison et consolider les notions vues en classe.