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Lire l'heure CE1 - CE2

Laura Moreau

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Les cahiers de soutien les plus simples du monde ! - Un cahier de soutien pour aider votre enfant à apprendre à lire l'heure en toute simplicité - Des activités progressives adaptées au niveau CE1 et au niveau CE2 pour permettre à l'enfant de comprendre à son rythme les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, et les minutes en CE2. - Une horloge à découper et à manipuler pour rendre l'apprentissage concret et ludique, tout en favorisant la confiance et l'autonomie. Un outil idéal pour réviser à la maison et consolider les notions vues en classe.

Par Laura Moreau
Chez La Librairie des Ecoles

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Auteur

Laura Moreau

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Multi-matières

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Lire l'heure CE1 - CE2

Laura Moreau

Paru le 29/05/2026

48 pages

La Librairie des Ecoles

5,90 €

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