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Le syndrome de Janus

Oger Olivier, Olivier Oger

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Et si explorer la conscience humaine devenait la plus grande menace pour notre liberté ? Et si l'avenir reposait sur les pensées d'une jeune femme et d'un homme prêt à tout pour la protéger ? Séphora Abram, prodige de la méditation et exploratrice de l'esprit, pressent des vérités que la science n'ose encore affronter. Aux côtés de David Adler, esprit brillant et insoumis, elle fait partie d'Oméga, un groupe de chercheurs guidé par le neuroscientifique visionnaire Charles Delalande. Ensemble, ils repoussent les frontières entre psychologie, neurosciences et spiritualité. Mais un jour, lors d'une immersion intérieure, Séphora "?hacke?" malgré elle l'esprit de Gregory Janus, magnat de la Silicon Valley et maître des technologies de communication. Décidé à exploiter ce pouvoir, cet homme d'affaires impitoyable se lance à sa poursuite. Commence alors une traque haletante, du Québec à San Francisco, entre laboratoires de pointe et expériences mystiques. Avec Le Syndrome de Janus, Olivier Oger signe un thriller psychologique et scientifique où se croisent suspense, technologies de demain et quête spirituelle. Un roman visionnaire qui questionne les limites de la connaissance, les dérives du pouvoir et les dangers de la manipulation mentale. Plongez dans un univers où chaque pensée peut changer le cours de l'histoire.

Par Oger Olivier, Olivier Oger
Chez Editions Complicités

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Auteur

Oger Olivier, Olivier Oger

Editeur

Editions Complicités

Genre

Science-fiction

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Le syndrome de Janus

Oger Olivier, Olivier Oger

Paru le 16/04/2026

257 pages

Editions Complicités

20,00 €

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