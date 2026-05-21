La Marche ultra-légère ou la quête du gramme

Ce livre propose une monographie de la stylisation minimaliste de la randonnée et de l'itinérance par une recherche radicale d'allègement (la Marche ultra-légère - Mul). Ce phénomène, porté par une communauté de pratique née sur internet, s'est diffusé bien au-delà de ce collectif. L'ouvrage propose une théorisation originale d'une notion en vogue, le minimalisme, dont le principe formel - Faire mieux avec moins - constitue une application systématique et systémique des innovations par retrait. Quelles sont les implications matérielles, culturelles et sociales d'une conversion au, et par un, minimalisme sportif ? Quels rôles peuvent jouer un forum et une communauté de pratique en ligne dans l'apprentissage pratique et épistémique du déséquipement et les réagencements marchands qu'il suscite ? En quoi la Mul constitue un observatoire fécond des ambivalences consuméristes portées aujourd'hui par le minimalisme ? L'ouvrage vise notamment à nourrir les réflexions théoriques sur le détachement et les innovations par retrait, la compréhension de l'écologisation des pratiques, l'éclairage du rôle des dispositifs en ligne dans la production de formes originales de socialisations autant que de partage open des savoirs et des savoir-faire.