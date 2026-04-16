Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Muscadin

Bruno Gontier, Gontier Bruno

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongé malgré lui au coeur de la Révolution française, Caïetan Darrieussecq, jeune Provençal fort soucieux de son apparence, traverse la tourmente avec l'ironie et la fougue qui lui sont propres. Des cafés d'Aix-en-Provence aux théâtres parisiens, de la Camargue mystérieuse à l'atmosphère oppressante de la capitale en pleine Terreur, des libertinages du Palais-Royal aux bagarres entre sans-culottes et collets noirs, ce fils d'un avocat humaniste découvre la beauté et la violence d'un monde en ébullition. Son exil forcé à Paris le confrontera à ses blessures d'enfance : le souvenir d'Onézyme, la petite montreuse de marmottes qui fut son premier amour, et le désir de vengeance contre le fanatique qui fit tomber la tête de son père sous la guillotine. Roman d'apprentissage et d'errance, MUSCADIN – Errements de jeunesse d'un Aixois du tiers mêle histoire, aventure et sensualité dans une fresque vivante où les idéaux des Lumières vacillent sous le poids de la Terreur révolutionnaire.

Par Bruno Gontier, Gontier Bruno
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Bruno Gontier, Gontier Bruno

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Muscadin par Bruno Gontier, Gontier Bruno

Commenter ce livre

 

Muscadin

Bruno Gontier, Gontier Bruno

Paru le 16/04/2026

190 pages

Editions Complicités

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386479618
9782386479618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.