Plongé malgré lui au coeur de la Révolution française, Caïetan Darrieussecq, jeune Provençal fort soucieux de son apparence, traverse la tourmente avec l'ironie et la fougue qui lui sont propres. Des cafés d'Aix-en-Provence aux théâtres parisiens, de la Camargue mystérieuse à l'atmosphère oppressante de la capitale en pleine Terreur, des libertinages du Palais-Royal aux bagarres entre sans-culottes et collets noirs, ce fils d'un avocat humaniste découvre la beauté et la violence d'un monde en ébullition. Son exil forcé à Paris le confrontera à ses blessures d'enfance : le souvenir d'Onézyme, la petite montreuse de marmottes qui fut son premier amour, et le désir de vengeance contre le fanatique qui fit tomber la tête de son père sous la guillotine. Roman d'apprentissage et d'errance, MUSCADIN – Errements de jeunesse d'un Aixois du tiers mêle histoire, aventure et sensualité dans une fresque vivante où les idéaux des Lumières vacillent sous le poids de la Terreur révolutionnaire.