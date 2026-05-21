Cornouailles, 1800. Ruinée et veuve depuis peu, Isabel retourne sur la côte sauvage où elle a été trouvée enfant, rejetée par l'océan. Elle espère entamer une nouvelle vie et enfin lever le voile sur ses mystérieuses origines. Car dans ce village battu par les vents, on murmure qu'elle serait la fille d'un esprit marin... Mais Isabel ignore que son petit cottage isolé sert parfois de refuge aux contrebandiers qui sévissent le long du littoral. Une nuit, un homme grièvement blessé frappe à sa porte. En décidant de le sauver, Isabel attire sur elle les dangers du trafic clandestin et l'attention d'un redoutable officier des Douanes. Alors que l'océan semble l'appeler et que ses souvenirs refont surface, Isabel est entraînée dans une lutte où s'entremêlent amour, légendes anciennes et violence des hommes. Pour sauver ceux qu'elle aime, elle devra accepter ce qu'elle a toujours redouté : sa véritable nature. Linda Wilgus signe une fresque envoûtante, entre mythes, amour et tempêtes. "Un premier roman vibrant d'intensité, dans lequel Linda Wilgus parsème son récit de détails sur l'héritage des contrebandiers en Cornouailles et d'une pincée de mysticisme. Un roman qui se distingue nettement des autres fictions historiques". Publishers Weekly Linda Wilgus a grandi aux Pays-Bas et a vécu en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Diplômée de l'université d'Amsterdam, elle a d'abord travaillé comme journaliste avant de se consacrer à la fiction. Elle vit aujourd'hui en Angleterre avec son mari, leurs trois enfants et leur chien. Quand elle n'écrit pas, elle étudie l'histoire et le folklore local, source d'inspiration directe de son premier roman, La Sirène des Cornouailles, en cours de traduction dans 8 pays. Traduit de l'anglais par David Fauquemberg