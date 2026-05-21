" Wagner est un moraliste dont le drame est d'avoir comme terrain d'étude la ville de tous les excès, de tous les affects, de toutes les addictions : Hollywood, la capitale de l'immoralité. " Salman Rushdie Janvier 2025, des feux dévastateurs attisés par le vent s'abattent sur Los Angeles. La ville est un enfer. Mais ne l'est-elle pas depuis toujours ? A la façon de Robert Altman, Bruce Wagner entrelace ici les destins de plusieurs de ses habitants. L'humoriste Stephen Colbert est écrasé sous un arbre dans une superbe propriété. Il se remémore son existence, prend conscience de la vanité et du vide de sa carrière. Esther, une influenceuse activiste propalestinienne virulente, en guerre contre son père sioniste, voit soudain toutes ses valeurs s'effondrer. Un cascadeur, doublure de Timothée Chalamet, se perd entre réalité et fiction tandis que Karen Bass, la maire de la ville, s'empêtre dans des éléments de langage pour affronter la catastrophe. Pendant ce temps-là, une bande de pillards profite de la situation pour s'en prendre aux maisons des célébrités. Fable en feu, Amputation révèle toute la puissance lyrique, furieuse et visionnaire de Bruce Wagner. Avec un humour corrosif, il y autopsie la civilisation du spectacle permanent, révélant les ravages de l'hypocrisie et de la corruption spirituelle dans une ville devenue métaphore d'un monde amputé de son âme. " Bruce Wagner a du coeur et de l'énergie à revendre et une vision des choses tranchante comme un rasoir. " James Ellroy " Bruce Wagner ? Un Joyce dont Hollywood est le Dublin. " David Cronenberg " Un écrivain sans pitié ! " Oliver Stone