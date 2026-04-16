Rewind It Back

" Tomber amoureux de toi est mon meilleur souvenir, et tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'un jour tu me laisseras recommencer. " Hallie A 11 ans, ma famille a déménagé à côté de la sienne. A 13 ans, il a été mon premier coup de coeur. A 16 ans, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Et quand j'avais 19 ans, nous nous sommes brisés le coeur. Six ans plus tard, j'ai décroché un stage chez un grand architecte d'intérieur dans une nouvelle ville. Malheureusement, il se trouve que c'est dans cette ville qu'il joue au hockey. Je pensais que Chicago était assez grande pour l'éviter, jusqu'à ce que j'emménage sans le savoir dans la maison voisine. Pire encore ? Le projet de rénovation qu'on m'a confié et grâce auquel j'espère transformer mon stage en emploi de rêve à temps plein... C'est sa maison. Mais comment suis-je censée changer sa garçonnière en une maison familiale alors que nous ne supportons même pas d'être dans la même pièce ? J'ai peut-être aimé Rio DeLuca autrefois, mais je ne suis plus la même fille. Rio Je n'aurais jamais pensé être le dernier célibataire de mon groupe d'amis. Mais après des années à essayer de trouver l'amour, j'ai conclu que je ne le retrouverais sans doute jamais. Du moins, jusqu'à ce que j'engage accidentellement Hallie Hart pour rénover ma maison et sa réapparition ravive des souvenirs que j'ai enfouis pendant très longtemps. Des souvenirs que même mes amis ne connaissent pas. Cette connexion que je recherche depuis que j'ai déménagé à Chicago, cette personne que certains mettent toute leur vie à trouver... Je l'avais déjà auprès de moi à l'âge de 12 ans. Et maintenant, la seule fille que j'ai jamais aimée emménage dans la maison d'à côté. Encore une fois.