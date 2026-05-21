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À l'œuvre citoyens !

Haim Burstin

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1792. La guerre éclate au beau milieu de la Révolution : la République naissante est brusquement confrontée à un défi redoutable et Paris, sous la menace d'une invasion, se retrouve en première ligne. Des centaines de milliers d'hommes partis au combat doivent être équipés et la capitale fait sa part face à un problème logistique d'une ampleur inconnue jusque-là. La ville se transforme ainsi en un vaste chantier destiné à la production d'armes, de poudres de salpêtre, d'habillement et d'équipement. S'ouvre alors un chapitre de la Révolution qui impacte profondément sur le plan économique et social et qui se poursuit tout au long de son cours. Cet ouvrage s'intéresse plus particulièrement à la confection d'articles d'habillement qui mobilise un grand nombre d'ouvrières et d'ouvriers de la couture, dans le sillon d'une tradition productive solidement enracinée dans la capitale. Cette expérience inédite contribue à refaçonner la notion même de travail, désormais associée à l'élan patriotique. Tandis que la figure du soldat-citoyen se consolide aux frontières, celle du citoyen-soldat prend forme à l'arrière. Si des aspects politiques et idéologiques rentrent donc en jeu, le changement d'échelle des armées pose aussi d'énormes problèmes sur le plan administratif, mettant à rude épreuve le régime révolutionnaire. L'étude de ce secteur spécifique rejoint ainsi des questions de fond relatives au système de gouvernance élaboré par la Révolution, à l'émergence d'un nouveau protagonisme populaire et au rôle joué par l'Etat.

Par Haim Burstin
Chez Presses Universitaires Blaise-Pascal

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Auteur

Haim Burstin

Editeur

Presses Universitaires Blaise-Pascal

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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À l'œuvre citoyens !

Haim Burstin

Paru le 18/06/2026

414 pages

Presses Universitaires Blaise-Pascal

23,00 €

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