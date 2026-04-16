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Astuce n°2 : Ne pas jouer avec les papilles d'une aveugle

Simone L. Pennyworth, S.L. Pennyworth

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Une héroïne attachante, une intrigue haletante et une touche d'humour pimenté : bienvenue dans le monde trépidant d'Eléanore Leroy, où même la cuisine peut être mortelle ! Un incendie, un cadavre et des secrets brûlants. Quelques jours de calme, du bon thé et la compagnie de sa voisine préférée, voilà ce qu'il fallait à Eléanore Leroy pour reprendre ses esprits après sa dernière aventure rocambolesque. Ce répit est de courte durée. Une explosion réduit en cendres le restaurant de son ami Gabriel, et la police soupçonne son fils. Eléanore plonge dans une enquête où mensonges, crimes passionnels et fausses pistes s'entremêlent. Entre un commandant de police au tempérament toujours aussi volcanique, un avocat blessé par balle et un chef en pleine tourmente, elle va devoir se retrousser les manches, car chaque indice la rapproche d'une vérité glaçante : le meurtre était cuisiné de longue date ! Eléanore sait-elle à quel point elle joue avec le feu ?

Par Simone L. Pennyworth, S.L. Pennyworth
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Simone L. Pennyworth, S.L. Pennyworth

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

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Astuce n°2 : Ne pas jouer avec les papilles d'une aveugle

Simone L. Pennyworth, S.L. Pennyworth

Paru le 23/04/2026

276 pages

Alter Real éditions

17,90 €

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