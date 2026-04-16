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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Foutue mauvaise personne

C. R. Jane

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Elle est sa damnation, il est son sauveur. Ils sont les pions du destin. Je suis fou de toi. Complètement fou. Obsédé, incapable de penser à autre chose. Lorsque Blake emménage à Los Angeles, elle espère recommencer sa vie. Quitter sa famille adoptive abusive et un milieu où prime l'hypocrisie n'est que la première étape pour réaliser son rêve : devenir mannequin. Seulement, tous ses plans tombent à l'eau quand son passé ressurgit sous une forme des plus exquises... Ari Lancaster, défenseur des Cobras et dieu du hockey sur glace, pensait avoir perdu son âme soeur à tout jamais. Mais dès qu'il l'aperçoit, des années après, il est convaincu qu'il s'agit de l'oeuvre du destin. Désormais, il est prêt à tout pour la faire sienne. Or, Blake ne cède pas à son charme ; bien que le jeune hockeyeur soit désirable à souhait, il va à l'encontre de tout ce qu'elle recherche. Pourtant, alors que les ombres d'une enfance sombre la hantent encore, il se pourrait qu'Ari soit le seul à pouvoir la rendre heureuse. Et si, contre toute attente, il était la bonne personne pour elle ?

Par C. R. Jane
Chez Roncière

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Auteur

C. R. Jane

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

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Foutue mauvaise personne

C. R. Jane trad. Coralie Artus-Jolly

Paru le 16/04/2026

416 pages

Roncière

18,90 €

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