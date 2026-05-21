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Latna Saga : Survival Story of a Sword King Tome 3

Soon-Q, YKB

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Un jeune militaire, se retrouve projeté dans un autre monde où pullulent des monstres assoiffés de sang. Ici, le véritable objectif n'est-il pas de vivre plutôt que de survivre ? Bientôt adapté en MMORPG et en anime au Japon. Alors qu'il venait d'achever son service militaire, Ryu se retrouve projeté dans un autre monde où pullulent des monstres. Il se rend compte que ceux venus "d'un autre monde' comme lui ne sont pas les bienvenus ici. Après y être resté coincé pendant 22 ans à cause d'un bug, il est finalement transféré dans le monde de Latna, où le véritable objectif semble être de vivre plutôt que de survivre...

Par Soon-Q, YKB
Chez Kbooks

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Auteur

Soon-Q, YKB

Editeur

Kbooks

Genre

Sonyun (shonen)

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Latna Saga : Survival Story of a Sword King Tome 3

Soon-Q, YKB

Paru le 28/05/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

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