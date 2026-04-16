Contribution à une industrie responsable

Comment transformer en profondeur nos modèles industriels pour répondre aux défis environnementaux, sociaux, techniques et économiques du XXI ? siècle ? Face aux impératifs de sobriété, de relocalisation et d'attractivité, l'industrie française doit repenser ses modes d'organisation, ses chaînes de production et sa relation au territoire en s'appuyant sur les derniers progrès de la science en matière de calcul, d'énergie, d'IA. Pendant trois ans, les laboratoires du Carnot M. I. N. E. S ont conduit un vaste programme de recherche pour accompagner cette mutation. En mobilisant des compétences pluridisciplinaires - des sciences de l'ingénieur aux sciences humaines et sociales -, le projet Industrie Responsable a exploré de nouvelles voies pour concilier performance industrielle, responsabilité environnementale et qualité du travail. Ce livre blanc présente les principaux résultats et enseignements de ce projet structurant : innovations méthodologiques, modèles de production plus flexibles et durables, plateformes numériques à forte valeur ajoutée, et reconfiguration des réseaux productifs autour de critères de résilience et de responsabilité. Destiné aux industriels, chercheurs, décideurs publics et acteurs de l'innovation, cet ouvrage offre une synthèse accessible et prospective des travaux menés au sein du Carnot M. I. N. E. S. Il éclaire les leviers scientifiques et organisationnels d'une industrie plus vertueuse : une industrie capable de conjuguer compétitivité, attractivité et durabilité.