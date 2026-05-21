Cent lettres inédites

Brouillons, courriers non expédiés ou recouvrés, billets cantonnés à l'usage de la maisonnée déroulent, de 1886 à 1922, les multiples aspects de la vie de Proust - de ses démêlés financiers à sa santé précaire, de ses préoccupations intimes au souci constant de son travail. Des lettres inédites. En 1966, Philip Kolb éditait des Lettres retrouvées de Marcel Proust - conservées par l'écrivain et découvertes chez lui après sa mort. Cent nouvelles lettres inédites de même provenance, récemment entrées à la Bibliothèque nationale de France, viennent compléter cette singulière collection épistolaire constituée par Proust lui-même. Brouillons, courriers non expédiés ou recouvrés, billets cantonnés à l'usage de la maisonnée déroulent, de 1886 à 1922, les multiples aspects de sa vie - de ses démêlés financiers à sa santé précaire, de ses préoccupations intimes au souci constant de son travail. Un poème en prose pour Reynaldo Hahn, une déclaration d'admiration à Blaise Cendrars ou un billet de rupture adressé à Alfred Agostinelli côtoient de nombreux échanges avec le monde des lettres. Cette Correspondance retrouvée recueille aussi des lettres reçues. On entend quelques proches de Marcel Proust, tel Lucien Daudet, dont la voix est si rare ; l'éditeur Alfred Vallette, à qui l'on découvre que l'écrivain avait aussi proposé son grand roman ; ou encore des domestiques, " la pauvre Eugénie ", qui laisse ici sa seule trace écrite connue, et Céleste Albaret, qui donne à l'ensemble ses ultimes mots.