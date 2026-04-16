Berlin En quelques jours

Le guide parfait pour visiter Berlin le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne du Reichstag à la Postdamer Platz , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Berlin ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Berlin : le Reichstag, la porte de Brandebourg, la Pinacothèque, le Musée juif, l'East Side Gallery, la Postdamer Platz, château de Charlottenburg, château et parc de Sans-Souci. - Des sélections thématiques : avec des enfants, gastronomie, art, architecture, patrimoine historique, shopping... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Focus sur les restaurants , bars , discothèques , spectacles et la scène gay et lesbienne à Berlin, pour profiter de la bouillonnante vie nocturne de la métropole. - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Berlin et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de Berlin . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Berlin.