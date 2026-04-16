Bretagne Nord en quelques jours

Le guide parfait pour visiter le nord de la Bretagne le temps d'un court séjour ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de Brest à Cancale , en passant par Saint-Malo , Dinard , la Côte de Granit Rose , les Abers et les plus beaux paysages du littoral breton ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir dans le nord de la Bretagne : pointe Saint-Mathieu, cap Fréhel, baie du Mont-Saint-Michel, sillon de Talbert, îles d'Ouessant, Batz, Bréhat... Une immersion complète dans la richesse culturelle et naturelle de la région. - Des sélections thématiques : le top des activités à faire en Bretagne du Nord , les plus belles îles et plages , les cités historiques remarquables... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Focus complet sur le GR(r)34 - Sentier des Douaniers : les plus belles portions du mythique GR34, dont les tronçons emblématiques entre Cancale et Saint-Malo . - Cartes détaillées , plan détachable : un plan détachable de la Bretagne Nord et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de la région. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur du Nord de la Bretagne.