Le divorce parfait

Un suspense haletant, une intrigue diabolique, des rebondissements en cascade Onze années se sont écoulées depuis que la brillante avocate Sarah Morgan a défendu son mari, Adam, accusé du meurtre de... sa maîtresse ! Sarah a depuis longtemps tourné la page et fondé une famille avec son nouveau mari, Bob Miller. Sa vie est redevenue exactement comme elle l'avait toujours souhaité. Du moins le croit-elle... Après avoir découvert que Bob avait eu une aventure d'un soir, Sarah n'hésite pas : elle demande le divorce. Or, au beau milieu de cette séparation houleuse, de nouvelles preuves ADN sont découvertes dans l'affaire impliquant Adam. La police est sommée de rouvrir l'enquête. Au même moment, on apprend que la femme avec qui Bob a passé la nuit est portée disparue. Dès lors, Sarah et ce dernier se livrent une lutte sans merci. Un jeu du chat et de la souris à très haut risque ! Le couple parviendra-t-il à un divorce parfait ou... devra-t-il attendre que " la mort les sépare " ? A propos du Mariage parfait : " Ce thriller psychologique regorge de rebondissements et de coups de théâtre, entre cynisme et situations cocasses. " Biba " Un twist final à la hauteur du récit, inattendu, déconcertant, machiavélique. " @libellule. bookstagram