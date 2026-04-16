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Toulouse En quelques jours

Planet Lonely, Lonely Planet, Alexandre Lenoir

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Le guide parfait pour visiter Toulouse le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne du Capitole à la Cité de l'Espace , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Toulouse ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Toulouse : le Capitole, la basilique Saint-Sernin, les hôtels particuliers, la Cité de l'Espace, le couvent des Jacobins, le canal du Midi ... - Des sélections thématiques : les sorties avec les enfants, le spectacle vivant, la vie nocturne, les croisières en péniche... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Circuit à vélo à Toulouse et dans ses alentours et excursions dans les villes médiévales de la région ( Albi, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Montauban ...). - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Toulouse et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions toulousaines . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Toulouse.

Par Planet Lonely, Lonely Planet, Alexandre Lenoir
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely, Lonely Planet, Alexandre Lenoir

Editeur

Lonely Planet

Genre

Midi-Pyrénées

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Toulouse En quelques jours

Planet Lonely, Lonely Planet, Alexandre Lenoir

Paru le 16/04/2026

176 pages

Lonely Planet

9,99 €

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