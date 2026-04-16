Un documentaire captivant qui part à la découverte du monde fascinant des chats et explore la vie de l'un des animaux préférés des enfants. De leur comportement mystérieux à leurs incroyables talents de chasseur, en passant par leur langage corporel et leurs ronrons apaisants, les jeunes lecteurs apprendront tout sur ces compagnons à quatre pattes. Grâce à des textes clairs, de magnifiques photographies et des anecdotes étonnantes, ce livre répond à toutes les questions que se posent les petits amoureux des chats. Il sensibilise aussi à l'importance du bien-être animal et du respect des animaux domestiques. Un documentaire complet, instructif et tendre, idéal pour tous les curieux passionnés de félins.