Silla : l'or et le sacré

L'art de Silla, révélé par l'archéologie, se fait l'écho vibrant de la beauté et de la ferveur d'un royaume qui préfigure la naissance de la Corée prémoderne. De ses origines mythiques à sa chute, cet ouvrage retrace l'histoire, les expressions artistiques et la mémoire d'un Etat à la fois puissant et profondément ancré dans des traditions spirituelles. Il offre une lecture renouvelée de cette civilisation, révélant la manière dont les dynamiques politiques, religieuses et esthétiques se sont entremêlées. Du 4e au début du 6e siècle, la période dite maripgan marque une étape décisive dans l'affirmation de l'identité du Silla avec l'essor du clan des Kim. L'or devient la signature éclatante du royaume, symbole d'un pouvoir consolidé. Les trésors exhumés des grandes tombes royales témoignent d'un savoir-faire exceptionnel et d'un royaume ouvert aux échanges sur les routes reliant le Japon, la Chine, la steppe, l'Asie centrale, jusqu'aux mondes méditerranéens. Prestige politique et splendeur artistique s'y confondent, donnant naissance à un langage visuel d'une extraordinaire inventivité. Au cours du Silla unifié (668-935), le royaume s'impose comme puissance méridionale dominante, avec le bouddhisme comme force spirituelle et protectrice du territoire. Les matériaux précieux autrefois réservés aux tombes royales trouvent désormais leur place dans les monastères, les pagodes, les reliquaires et les images sacrées. Les trésors de fer, d'or, d'argent, de verre et de pierre du Silla constituent un héritage vivant, encore perceptible dans le paysage de Gyeongju comme dans la mémoire collective.