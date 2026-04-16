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#Roman francophone

Histoire d'un crime

Victor Hugo

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La réédition d'un texte étonnamment peu connu de Hugo, qui offre, à la première personne, le récit au jour le jour, et même heure par heure, du coup d'Etat de décembre 1851. La relation par Hugo, alors député, des journées de décembre 1851 qui allaient aboutir à l'instauration du Second Empire et à l'exil de l'écrivain, était devenue difficilement accessible. La publication du texte dans " Les Singuliers " vient donc combler une lacune du paysage éditorial en donnant de nouveau à lire au plus grand nombre, accompagné de l'appareil critique des Ouvres complètes de Hugo parues chez Bouquins, ce texte étonnant. Ecrit pour une bonne part dans les premiers mois de l'exil, soit immédiatement après les événements rapportés, il est repris et largement complété par l'auteur à plusieurs reprises. Il finit par le faire paraître longtemps après la chute du Second Empire, lors de la crise du 16 mai 1877, au moment où la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Mac-Mahon est perçue par nombre d'observateurs comme une nouvelle tentative de coup de force. Dans ces pages haletantes, qui retracent heure par heure le déroulé d'un événement qui devait irrévocablement bouleverser le cours de sa vie, Hugo se livre également à une puissante méditation sur la façon dont un homme de pensée peut se muer, à la faveur de circonstances exceptionnelles - mais encore faut-il être capable de les reconnaître telles -, en homme d'action. Toute la force du style hugolien se met ici au service de quelques vérités souveraines qui résonnent aujourd'hui avec une clarté renouvelée : tout détenteur de pouvoir tend à en abuser ; face à la montée des autoritarismes, les intellectuels ont un rôle à jouer ; l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Préface inédite d'Olivier Rolin

Par Victor Hugo
Chez Bouquins (Editions)

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Littérature française

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Histoire d'un crime

Victor Hugo

Paru le 16/04/2026

436 pages

Bouquins (Editions)

16,00 €

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