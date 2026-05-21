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Mouvementements

Emma Bigé

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" Mouvementements bouscule (avec douceur). Le propos y est parfois complexe, mais aussi stimulant, très concret, teinté d'humour. Le tout est une invitation à (se) bouger autrement, à porter "une pratique active de la tendresse" ". La Déferlante A partir de la danse et des pratiques somatiques, Emma Bigé explore des formes de perception où le corps devient un lieu de relations, d'interdépendances et de résistance. Mouvementements propose une écopolitique sensible, attentive aux gestes, aux rythmes et aux forces partagées, capables d'ouvrir de nouveaux modes d'attention et de lien.

Par Emma Bigé
Chez La Découverte

|

Auteur

Emma Bigé

Editeur

La Découverte

Genre

Histoire de la danse

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Mouvementements

Emma Bigé

Paru le 21/05/2026

260 pages

La Découverte

12,50 €

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