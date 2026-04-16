The Villainess turns the hourglass Tome 3

Grâce au mariage de sa mère avec un comte fortuné, Aria a pu profiter d'une vie de luxe. Mais des années plus tard, la jeune femme est sur le point d'être exécutée ! Sa demi-soeur, Mielle, lui révèle que c'est elle qui l'a conduite jusqu'à l'échafaud... Une fois sa mère sortie de la misère en épousant un comte fortuné, Aria a pu profiter d'une vie de luxe aux côtés de sa douce demi-soeur, Mielle. Des années plus tard, la jeune fille est sur le point d'être exécutée, lorsque Mielle lui révèle que c'est en fait elle qui a créé la rumeur qui l'a conduite à l'échafaud ! C'est alors qu'apparaît un étrange sablier qui permet à Aria de remonter le temps pour changer son destin !