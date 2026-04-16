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The Villainess turns the hourglass Tome 3

Antstudio, Sansobee

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Grâce au mariage de sa mère avec un comte fortuné, Aria a pu profiter d'une vie de luxe. Mais des années plus tard, la jeune femme est sur le point d'être exécutée ! Sa demi-soeur, Mielle, lui révèle que c'est elle qui l'a conduite jusqu'à l'échafaud... Une fois sa mère sortie de la misère en épousant un comte fortuné, Aria a pu profiter d'une vie de luxe aux côtés de sa douce demi-soeur, Mielle. Des années plus tard, la jeune fille est sur le point d'être exécutée, lorsque Mielle lui révèle que c'est en fait elle qui a créé la rumeur qui l'a conduite à l'échafaud ! C'est alors qu'apparaît un étrange sablier qui permet à Aria de remonter le temps pour changer son destin !

Par Antstudio, Sansobee
Chez Kbooks

|

Auteur

Antstudio, Sansobee

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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The Villainess turns the hourglass Tome 3

Antstudio, Sansobee

Paru le 16/04/2026

272 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382881811
9782382881811
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